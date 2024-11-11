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В Кривом Роге количество пострадавших в результате удара рф возросло до 14

В Кривом Роге количество пострадавших в результате удара рф возросло до 14

Киев  •  УНН

15:16 • 5142 просмотра

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В результате атаки рф в Кривом Роге пострадало 14 человек, поисково-спасательные работы продолжаются. На Никопольщине из-за артобстрела погибли два человека, пятеро раненых.

В Кривом Роге в результате атаки рф количество пострадавших возросло до 14. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

"Количество пострадавших из-за удара по Кривому Рогу возросло. На сейчас их 14. Поисково-спасательные работы продолжаются. Чрезвычайники разбирают завалы. Вероятно, там могут находиться женщина и трое детей", - сообщил Лысак.

Добавим

Кроме того, по словам председателя ОВА, есть трагическое известие из Никопольщины.

"Из-за артобстрела в районном центре погибли два человека. Еще пятеро местных с ранениями. Из них двое в тяжелом состоянии. В городе повреждены медучреждение, кафе, магазины и машины", - добавил Лысак.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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nikopol-ukrainaНикополь, Украина
krivoi-rogКривой Рог