В Кривом Роге количество пострадавших в результате удара рф возросло до 14

В Кривом Роге в результате атаки рф количество пострадавших возросло до 14. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

"Количество пострадавших из-за удара по Кривому Рогу возросло. На сейчас их 14. Поисково-спасательные работы продолжаются. Чрезвычайники разбирают завалы. Вероятно, там могут находиться женщина и трое детей", - сообщил Лысак.

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Кроме того, по словам председателя ОВА, есть трагическое известие из Никопольщины.

"Из-за артобстрела в районном центре погибли два человека. Еще пятеро местных с ранениями. Из них двое в тяжелом состоянии. В городе повреждены медучреждение, кафе, магазины и машины", - добавил Лысак.