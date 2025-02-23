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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Агрессор держит ракетоноситель в Черном море: что известно об угрозе

Агрессор держит ракетоноситель в Черном море: что известно об угрозе

Киев  •  УНН

 • 11602 просмотра

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В акватории Черного моря находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море - 4 корабля рф, из них 3 имеют на борту до 26 "Калибров".

В Черном море дежурит российский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр". Об этом информируют Военно-Морские силы ВСУ (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на утро воскресенья, 23 февраля, россия держит в Черном море ракетоноситель.

В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет

- говорится в сообщении ВМС ВСУ.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море - 0 судов; в Азовское море - 8 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

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рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним

За минувшие сутки на фронте произошло 107 боевых столкновений между ВСУ и российскими войсками. Больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении, где враг потерял 265 оккупантов и значительное количество техники.

рф нанесла удар по прифронтовой зоне Запорожья, разрушена амбулатория22.02.25, 17:04 • 24516 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
sredizemnoe-moreСредиземное море
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
chyornoe-moreЧерное море
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