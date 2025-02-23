Агрессор держит ракетоноситель в Черном море: что известно об угрозе

В Черном море дежурит российский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр". Об этом информируют Военно-Морские силы ВСУ (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на утро воскресенья, 23 февраля, россия держит в Черном море ракетоноситель.

В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет