Агрессор держит ракетоноситель в Черном море: что известно об угрозе
Киев • УНН
В акватории Черного моря находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море - 4 корабля рф, из них 3 имеют на борту до 26 "Калибров".
В Черном море дежурит российский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр". Об этом информируют Военно-Морские силы ВСУ (ВМС ВСУ), передает УНН.
Детали
Отмечается, что по состоянию на утро воскресенья, 23 февраля, россия держит в Черном море ракетоноситель.
В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет
За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море - 0 судов; в Азовское море - 8 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.
рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Напомним
За минувшие сутки на фронте произошло 107 боевых столкновений между ВСУ и российскими войсками. Больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении, где враг потерял 265 оккупантов и значительное количество техники.
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