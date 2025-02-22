З початку доби на фронті сталося 107 боїв: окупанти намагаються атакувати на 11 напрямках

Між Силами оборони України та російськими військами від початку доби 22 лютого відбулося 107 бойових зіткнень. На двох напрямках фронту точаться бої, найбільше атак - на Покровському напрямку. Про це у вечірньому зведенні повідомляє Генштаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00, від початку цієї доби на фронті зафіксовано 107 бойових зіткнень.

російські загарбники завдали 59 авіаційних ударів, застосувавши 107 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 755 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах - йдеться у дописі Генштабу ЗСУ.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку ворог атакував п’ять разів у бік Вовчанська, Фиголівки, Дворічної та Западного. Авіаударів зазнали Моначинівка, Западне, Золочів та Дубівка.

На Куп’янському напрямку противник тричі проводив штурми позицій наших оборонців у районі Загризового. Українські захисники відбили дві атаки, одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 12 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Іванівка, Колодязі, Ямполівка та в Серебрянському лісі. Наразі триває одне боєзіткнення.

Сили оборони тричі відбивали наступальні дії загарбників в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано шість боєзіткнень поблизу Васюківки, Ступочок та Білої Гори, всі атаки відбиті українськими воїнами.

На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населеного пункту Торецьк та в напрямку Диліївки.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку, росіяни 34 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Водяне Друге, Новоторецьке, Єлизаветівка, Промінь, Даченське, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та Улакли.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 265 окупантів, 112 з них - безповоротно. Також знищено десять одиниць автомобільної техніки, дві антени БпЛА, один засіб супутникового зв'язку, засіб РЕБ, два мотоцикли, БТР, два міномети, крім того, значно пошкоджено три артилерійські системи та БМП загарбників - звітує Генштаб ЗСУ.

На Новопавлівському напрямку українськими підрозділами відбито вісім ворожих атак поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Бурлацьке.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки в районі П’ятихаток та Щербаків.

Одна спроба противника атакувати наші підрозділи зазнала невдачі на Придніпровському напрямку. Ворожа авіація завдала ударів КАБами по Херсону, Тягинці, Козацькому та Шляховому.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 12 штурмів позицій українських підрозділів, які були успішно відбиті нашими оборонцями. Ворог завдав 19 авіаційних ударів, скинувши при цьому 27 керованих бомб та здійснив 330 артилерійських обстрілів.

На Гуляйпільському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

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