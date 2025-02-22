С начала суток на фронте произошло 107 боев: оккупанты пытаются атаковать на 11 направлениях

ukenru
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время
22 февраля, 15:39 • 89405 просмотра

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов
22 февраля, 10:21 • 117998 просмотра

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля
22 февраля, 04:30 • 133232 просмотра

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Эксклюзив
Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук
21 февраля, 12:05 • 131705 просмотра

Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук

Эксклюзив
Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии
21 февраля, 11:50 • 137581 просмотра

Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных
21 февраля, 10:57 • 134944 просмотра

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним
21 февраля, 10:43 • 127852 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф
21 февраля, 10:20 • 113817 просмотра

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф

Эксклюзив
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
21 февраля, 10:19 • 149585 просмотра

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Эксклюзив
Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский
21 февраля, 09:19 • 106664 просмотра

Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Соглашение между Украиной и США по редкоземельным ископаемым сегодня подписано не будет - источник

Соглашение между Украиной и США по редкоземельным ископаемым сегодня подписано не будет - источник

22 февраля, 12:08 • 102360 просмотра
Глава МИД Сибига отреагировал на призыв "устранить первопричины" войны в Украине

Глава МИД Сибига отреагировал на призыв "устранить первопричины" войны в Украине

22 февраля, 12:26 • 51690 просмотра
Качество воздуха в Киеве вернулось к норме: безопасно ли выходить на улицу?

Качество воздуха в Киеве вернулось к норме: безопасно ли выходить на улицу?

22 февраля, 13:12 • 37758 просмотра
США требуют от Украины отозвать резолюцию ООН по войне - WP

США требуют от Украины отозвать резолюцию ООН по войне - WP

22 февраля, 14:56 • 45269 просмотра
В Польше отреагировали на якобы угрозу США отключить Starlink для Украины

В Польше отреагировали на якобы угрозу США отключить Starlink для Украины

16:17 • 56506 просмотра
публикации
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 118000 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 133234 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 129141 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 151972 просмотра
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
Эксклюзив

21 февраля, 10:19 • 149587 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

22 февраля, 15:39 • 89405 просмотра
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

21 февраля, 16:09 • 109491 просмотра
Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

21 февраля, 11:06 • 121544 просмотра
Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

21 февраля, 07:29 • 160688 просмотра
Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

20 февраля, 19:48 • 134393 просмотра
Актуальное
С начала суток на фронте произошло 107 боев: оккупанты пытаются атаковать на 11 направлениях

С начала суток на фронте произошло 107 боев: оккупанты пытаются атаковать на 11 направлениях

Киев  •  УНН

 • 9703 просмотра

Read in English

За минувшие сутки произошло 107 боевых столкновений между ВСУ и российскими войсками. Больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении, где враг потерял 265 оккупантов и значительное количество техники.

Между Силами обороны Украины и российскими войсками с начала суток 22 февраля произошло 107 боевых столкновений, На двух направлениях фронта идут бои, больше всего атак - на Покровском направлении. Об этом в вечерней сводке сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00, с начала этих суток на фронте зафиксировано 107 боевых столкновений.

российские захватчики нанесли 59 авиационных ударов, применив 107 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 755 дронов-камикадзе и осуществили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам

- говорится в заметке Генштаба ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг атаковал пять раз в сторону Волчанска, Фиголевки, Двуречной и Западного. Авиаударам подверглись Моначиновка, Западное, Золочев и Дубовка.

На Купянском направлении противник трижды проводил штурмы позиций наших защитников в районе Загрызово. Украинские защитники отбили две атаки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 12 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Ивановка, Колодязи, Ямполовка и в Серебрянском лесу. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

Силы обороны трижды отражали наступательные действия захватчиков в районе Белогоровки на Северском направлении.

На Краматорском направлении пока зафиксировано шесть боестолкновений вблизи Васюковки, Ступочек и Белой Горы, все атаки отбиты украинскими воинами.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенного пункта Торецк и в направлении Дилиевки.

С начала этих суток, на Покровском направлении, россияне 34 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Водяное Второе, Новоторецкое, Елизаветовка, Луч, Даченское, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Улаклы.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 265 оккупантов, 112 из них - безвозвратно. Также уничтожено десять единиц автомобильной техники, две антенны БпЛА, одно средство спутниковой связи, средство РЭБ, два мотоцикла, БТР, два миномета, кроме того, значительно повреждены три артиллерийские системы и БМП захватчиков

- отчитывается Генштаб ВСУ.

На Новопавловском направлении украинскими подразделениями отражено восемь вражеских атак вблизи населенных пунктов Константинополь и Бурлацкое.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили четыре атаки в районе Пятихаток и Щербаков.

Одна попытка противника атаковать наши подразделения потерпела неудачу на Приднепровском направлении. Вражеская авиация нанесла удары КАБами по Херсону, Тягинке, Казацкому и Шляховому.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 12 штурмов позиций украинских подразделений, которые были успешно отбиты нашими защитниками. Враг нанес 19 авиационных ударов, сбросив при этом 27 управляемых бомб и совершил 330 артиллерийских обстрелов.

На Гуляйпольском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Напомним

СБУ и Силы обороны нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в рф. Объект обслуживает нефтепровод Тихорецк-Новороссийск-2 и задействован в обеспечении оккупационной армии.

Украина ожидает в этом году продолжения поставок F-16 - Зеленский22.02.25, 16:18 • 21223 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
varianty-f-16-fighting-falcon-vid-general-dynamicsF-16 Fighting Falcon

Обратиться по вопросам размещения рекламы