С начала суток на фронте произошло 107 боев: оккупанты пытаются атаковать на 11 направлениях

Между Силами обороны Украины и российскими войсками с начала суток 22 февраля произошло 107 боевых столкновений, На двух направлениях фронта идут бои, больше всего атак - на Покровском направлении. Об этом в вечерней сводке сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00, с начала этих суток на фронте зафиксировано 107 боевых столкновений.

российские захватчики нанесли 59 авиационных ударов, применив 107 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 755 дронов-камикадзе и осуществили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам - говорится в заметке Генштаба ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг атаковал пять раз в сторону Волчанска, Фиголевки, Двуречной и Западного. Авиаударам подверглись Моначиновка, Западное, Золочев и Дубовка.

На Купянском направлении противник трижды проводил штурмы позиций наших защитников в районе Загрызово. Украинские защитники отбили две атаки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 12 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Ивановка, Колодязи, Ямполовка и в Серебрянском лесу. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

Силы обороны трижды отражали наступательные действия захватчиков в районе Белогоровки на Северском направлении.

На Краматорском направлении пока зафиксировано шесть боестолкновений вблизи Васюковки, Ступочек и Белой Горы, все атаки отбиты украинскими воинами.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенного пункта Торецк и в направлении Дилиевки.

С начала этих суток, на Покровском направлении, россияне 34 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Водяное Второе, Новоторецкое, Елизаветовка, Луч, Даченское, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Улаклы.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 265 оккупантов, 112 из них - безвозвратно. Также уничтожено десять единиц автомобильной техники, две антенны БпЛА, одно средство спутниковой связи, средство РЭБ, два мотоцикла, БТР, два миномета, кроме того, значительно повреждены три артиллерийские системы и БМП захватчиков - отчитывается Генштаб ВСУ.

На Новопавловском направлении украинскими подразделениями отражено восемь вражеских атак вблизи населенных пунктов Константинополь и Бурлацкое.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили четыре атаки в районе Пятихаток и Щербаков.

Одна попытка противника атаковать наши подразделения потерпела неудачу на Приднепровском направлении. Вражеская авиация нанесла удары КАБами по Херсону, Тягинке, Казацкому и Шляховому.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 12 штурмов позиций украинских подразделений, которые были успешно отбиты нашими защитниками. Враг нанес 19 авиационных ударов, сбросив при этом 27 управляемых бомб и совершил 330 артиллерийских обстрелов.

На Гуляйпольском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Напомним

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