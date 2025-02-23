Агресор тримає ракетоносій у Чорному морі: що відомо про загрозу

У Чорному морі чергує російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Про це інформують Військово-Морські сили ЗСУ (ВМС ЗСУ), передає УНН.

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Зазначається, що станом на ранок неділі, 23 лютого, росія тримає у Чорному морі ракетоносій.

В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет - йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ.

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