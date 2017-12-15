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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 93696 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101069 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101455 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115016 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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10 марта, 11:47 • 102867 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105584 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Аграрные ассоциации обратились к Президенту

Аграрные ассоциации обратились к Президенту

Киев  •  УНН

 • 11515 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Всеукраинская аграрная совет (ВАС) и аграрные ассоциации обратились к Президенту Украины Петру Порошенко с просьбой защитить интересы украинских сельхозпроизводителей, которые были нарушены при принятии изменений в Налоговый кодекс. Об этом сообщает пресс-служба ВАС, передает УНН.

В частности, речь идет об отмене бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте масличных культур, а именно сои, рапса и подсолнечника (правка № 180 - ред ..). О финансировании бюджетной дотации для развития сельхозтоваропроизводителей и стимулирования производства сельскохозяйственной продукции, средства на которую предусмотрены программой "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей".

К Президенту обратились участники ассоциаций ГС "Всеукраинский аграрный форум", ГС "Всеукраинская Аграрная Рада", Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины "Укрцукор", ГС "Аграрный союз Украины", Всеукраинская ассоциация сельских и поселковых советов, Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса", Ассоциация "Союз птицеводов Украины", Ассоциация "Свинари Украины", Ассоциация производителей молока Украины.

Они убеждены, что правки направленные на обогащение крупных олигархических компаний, которые владеют большинством маслоэкстракционных заводов страны и забирают в украинских аграриев 10-16 млрд грн в год.

Напомним, в связи с принятием поправки (№ 180) аграрии планируют выйти на протест.

По словам генерального директора ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Тараса Высоцкого, правка № 180 выгодна лишь крупным компаниям - переработчикам этой продукции, которые работают на внутреннем рынке.

Крупнейшим из них является компания "Кернел", которая принадлежит народному депутату Виталию Хомутыннику.

Как сообщал УНН, против указанных изменений в Налоговый кодекс Украины выступили также члены Комитета ВР по вопросам аграрной политики. Они рассказали, что эти изменения были сначала отклонены в зале парламента, но впоследствии манипулятивно протянуты в текст закона главой Налогового комитета ВР.

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