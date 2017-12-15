Аграрні асоціації звернулися до Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) та аграрні асоціації звернулися до Президента України Петра Порошенка з проханням захистити інтереси українських сільгоспвиробників, які були порушені під час прийняття змін до Податкового кодексу. Про це повідомляє прес-служба ВАР, передає УНН.
Зокрема, мова йде про скасування бюджетного відшкодування податку на додану вартість при експорті олійних культур, а саме сої, ріпаку та соняшника ( правка № 180 — ред..). Про фінансування бюджетної дотації для розвитку сільгосптоваровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції, кошти на яку передбачені програмою “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників”.
До Президента звернулися учасники асоціацій ГС “Всеукраїнський аграрний форум”, ГС “Всеукраїнська Аграрна Рада”, Національна асоціація цукровиків України “Укрцукор”, ГС “Аграрний союз України”, Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад, Асоціація “Український клуб аграрного бізнесу”, Асоціація “Союз птахівників України”, Асоціація “Свинарі України”, Асоціація виробників молока України.
Вони переконані, що правки створені задля збагачення великих олігархічних компаній, які володіють більшістю олійноекстракційних заводів країни та забирають в українських аграріїв 10-16 млрд грн на рік.
Нагадаємо, у зв’язку із прийняттям правки (№ 180) аграрії планують вийти на протест.
За словами генерального директора асоціації “Український клуб аграрного бізнесу” Тараса Висоцького, правка № 180 вигідна лише великим компаніям — переробникам цієї продукції, які працюють на внутрішньому ринку.
Найбільшим із них є компанія “Кернел”, яка належить народному депутату Віталію Хомутинніку.
Як повідомляв УНН, проти зазначених змін до Податкового кодексу України виступили також члени Комітету ВР з питань агарної політики. Вони розповіли, що ці зміни були спочатку відхилені в залі парламенту, але згодом маніпулятивно протягнуті в текст закону главою Податкового комітету ВР.