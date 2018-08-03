Аграрии намолотили 26 млн тонн зерна нового урожая
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. По состоянию на 3 августа аграрии намолотили 26,5 млн тонн зерна нового урожая, передает УНН со ссылкой на Минагрополитики.
“По состоянию на 3 августа 2018 года уборка ранних зерновых и зернобобовых культур проведена на площади 8 млн га (81% к прогнозу), намолочено 26,5 млн тонн зерна нового урожая”, — говорится в сообщении.
В разрезе культур собрано:
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- озимой пшеницы — 20,1 млн тонн;
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- яровой пшеницы — 125 тыс. тонн;
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- озимого ячменя — 3 млн тонн;
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- ярового ячменя — 2,4 млн тонн;
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- гороха — 669 тыс. тонн;
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- ржи — 165 тыс. тонн;
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- овса — 60 тыс. тонн.
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Кроме того, намолочено 2,5 млн тонн озимого рапса и 38 тыс. тонн ярового рапса.
Напомним, из-за затяжных дождей в Украине ухудшилось качество зерна.