Аграрии намолотили 26 млн тонн зерна нового урожая

“По состоянию на 3 августа 2018 года уборка ранних зерновых и зернобобовых культур проведена на площади 8 млн га (81% к прогнозу), намолочено 26,5 млн тонн зерна нового урожая”, — говорится в сообщении.

В разрезе культур собрано:



озимой пшеницы — 20,1 млн тонн;



яровой пшеницы — 125 тыс. тонн;



озимого ячменя — 3 млн тонн;



ярового ячменя — 2,4 млн тонн;



гороха — 669 тыс. тонн;



ржи — 165 тыс. тонн;



овса — 60 тыс. тонн.



Кроме того, намолочено 2,5 млн тонн озимого рапса и 38 тыс. тонн ярового рапса.

Напомним, из-за затяжных дождей в Украине ухудшилось качество зерна.