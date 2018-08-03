Аграрії намолотили 26 млн тонн зерна нового врожаю
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Станом на 3 серпня аграрії намолотили 26,5 млн тонн зерна нового врожаю, передає УНН з посиланням на Мінагрополітики.
“Станом на 3 серпня 2018 року збирання ранніх зернових та зернобобових культур проведено на площі 8 млн га (81% до прогнозу), намолочено 26,5 млн тонн зерна нового врожаю”, — сказано у повідомленні.
У розрізі культур зібрано:
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- озимої пшениці — 20,1 млн тонн;
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- ярої пшениці — 125 тис. тонн;
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- озимого ячменю — 3 млн тонн;
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- ярого ячменю — 2,4 млн тонн;
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- гороху — 669 тис. тонн;
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- жита — 165 тис. тонн;
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- вівса — 60 тис. тонн.
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Крім того, намолочено 2,5 млн тонн озимого ріпаку та 38 тис. тонн ярого ріпаку.
Нагадаємо, через затяжні дощі в Україні погіршилась якість зерна.