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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 93644 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101063 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101449 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115000 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102863 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105583 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 112497 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117205 просмотра

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Аграрии готовятся к общенациональной забастовке

Аграрии готовятся к общенациональной забастовке

Киев  •  УНН

 • 10155 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Завтра, 19 декабря, в 11:00 в Киеве состоится всеукраинское аграрное вече, на котором будет определена дата проведения забастовки, сообщает УНН со ссылкой на Всеукраинский аграрный совет.

Таким образом аграрии будут выражать свой протест против изменений в Налоговый кодекс Украины в части отмены возмещения НДС при экспорте рапса, сои и подсолнечника.

"Принятые Верховной Радой Украины 7 декабря 2017 решения о прекращении возмещения НДС при экспорте масличных культур (сои, рапса, подсолнечника), а также о прекращении бюджетного финансирования программы "квазиакумуляции НДС" является вопиющим примером политической коррупции и олигархической заговора, направленного против интересов всех украинских аграриев", - убеждены фермеры.

По предварительным подсчетам, годовой ущерб от поправок в Налоговый кодекс Украины составит 10-16 млрд грн.

"Именно к этому приведет снижение закупочных цен на масличные культуры, что неизбежно произойдет, поскольку аграрии потеряют право на бюджетное возмещение НДС при экспорте подсолнечника, сои, рапса и будут вынуждены включать уплаченный ими налоговый кредит в расходы. Так при экспорте продуктов переработки указанных культур бюджетное возмещения НДС сохраняется", - заявляют представители крупнейших аграрных ассоциаций.

Как сообщал УНН, против указанных изменений в Налоговый кодекс Украины выступили также члены Комитета ВР по вопросам аграрной политики. Они рассказали, что эти изменения были сначала отклонены в зале парламента, но впоследствии манипулятивно протянуты в текст закона главой Налогового комитета ВР.

По словам генерального директора ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Тараса Высоцкого, правка №180 выгодна лишь крупным компаниям - переработчикам этой продукции, которые работают на внутреннем рынке. Крупнейшим из них является компания "Кернел", которая принадлежит народному депутату Виталию Хомутыннику.

Украинские Национальные Новости

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