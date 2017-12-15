Аграрії готуються до загальнонаціонального страйку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Завтра, 19 грудня, об 11 годині у Києві відбудеться всеукраїнське аграрне віче, на якому буде визначена дата проведення страйку, повідомляє УНН з посиланням на Всеукраїнську аграрну раду.
У такий спосіб аграрії виражатимуть свій протест проти змін до Податкового кодексу України в частині скасування відшкодування ПДВ при експорті рапсу, сої та соняшнику.
"Прийняті Верховною Радою України 7 грудня 2017 року рішення про припинення відшкодування ПДВ при експорті олійних культур (сої, ріпаку, соняшника), а також про припинення бюджетного фінансування програми "квазіакумуляції ПДВ" є кричущим прикладом політичної корупції та олігархічної змови, спрямованої проти інтересів всіх українських аграріїв", - переконані фермери.
За попередніми підрахунками, річний збиток від правок до Податкового кодексу України складе 10-16 млрд грн.
"Саме до цього призведе зниження закупівельних цін на олійні культури, яке неминуче станеться, оскільки аграрії втратять право на бюджетне відшкодування ПДВ при експорті соняшника, сої, ріпаку та будуть змушені включати сплачений ними податковий кредит у витрати. Позаяк при експорті продуктів переробки вказаних культур бюджетне відшкодування ПДВ зберігається", - заявляють представники найбільших аграрних асоціацій.
Як повідомляв УНН, проти зазначених змін до Податкового кодексу України виступили також члени Комітету ВР з питань агарної політики. Вони розповіли, що ці зміни були спочатку відхилені в залі парламенту, але згодом маніпулятивно протягнуті в текст закону главою Податкового комітету ВР.
За словами генерального директора асоціації “Український клуб аграрного бізнесу” Тараса Висоцького, правка №180 вигідна лише великим компаніям — переробникам цієї продукції, які працюють на внутрішньому ринку. Найбільшим із них є компанія “Кернел”, яка належить народному депутату Віталію Хомутинніку.