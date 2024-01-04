Аграрии Херсонщины смогут получить модульные зернохранилища от FAO

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины поддержит фермеров Херсонской области модульными зернохранилищами. В рамках этого проекта Минагро планирует раздать 244 модульных хранилища вместимостью 300, 500 и 1000 тонн для аграриев Херсонщины, передает УНН.

Эта инициатива имеет решающее значение для обеспечения мощностями для хранения украинских зерновых и масличных производителей, особенно тех, которые работают в наиболее пострадавшей Херсонской области. Долгосрочное влияние будет способствовать поддержке глобальных поставок продовольствия, укреплению продовольственной безопасности и защиты средств к существованию как на уровне домохозяйств, так и на национальном уровне. - цитирует Минагро слова Пьера Вотье, главы офиса ФАО в Украине.

Детали

Чтобы принять участие в этой программе, фермерам нужно иметь от 100 га земли в Херсонской области в официальной обработке и использовать полученную технику для хранения собственной собранной продукции.

Заявки на получение модульного зернохранилища принимаются до 21 января 2024 года. Подать их следует через Государственный аграрный реестр. После обработки и анализа всех полученных заявок участники программы получат подтверждение помощи через ДАР и будут уведомлены о времени доставки.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия отметили, что количество модульных хранилищ для зерна ограничено, поэтому подача заявки не является гарантией поддержки. В ведомств также отметили, что окончательное решение о предоставлении поддержки будут принимать в ФАУ и оно будет зависеть от их критериев оценки.