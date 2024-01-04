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Аграрии Херсонщины смогут получить модульные зернохранилища от FAO

Киев  •  УНН

04 январь 2024, 16:44  •  9536 просмотра

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ФАО и Министерство аграрной политики Украины предоставят херсонским фермерам 244 модульных зернохранилища для улучшения хранения зерна и продовольственной безопасности.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины поддержит фермеров Херсонской области модульными зернохранилищами. В рамках этого проекта Минагро планирует раздать 244 модульных хранилища вместимостью 300, 500 и 1000 тонн для аграриев Херсонщины, передает УНН.

Эта инициатива имеет решающее значение для обеспечения мощностями для хранения украинских зерновых и масличных производителей, особенно тех, которые работают в наиболее пострадавшей Херсонской области. Долгосрочное влияние будет способствовать поддержке глобальных поставок продовольствия, укреплению продовольственной безопасности и защиты средств к существованию как на уровне домохозяйств, так и на национальном уровне. 

- цитирует Минагро слова Пьера Вотье, главы офиса ФАО в Украине.

Детали

Чтобы принять участие в этой программе, фермерам нужно иметь от 100 га земли в Херсонской области в официальной обработке и использовать полученную технику для хранения собственной собранной продукции.

Заявки на получение модульного зернохранилища принимаются до 21 января 2024 года. Подать их следует через Государственный аграрный реестр. После обработки и анализа всех полученных заявок участники программы получат подтверждение помощи через ДАР и будут уведомлены о времени доставки.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия отметили, что количество модульных хранилищ для зерна ограничено, поэтому подача заявки не является гарантией поддержки. В ведомств также отметили, что окончательное решение о предоставлении поддержки будут принимать в ФАУ и оно будет зависеть от их критериев оценки.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Экономика
Аграрії Херсонщини зможуть отримати модульні зерносховища від FAO
Kherson region farmers will be able to receive modular granaries from FAO
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