Аграрии Херсонщины смогут получить модульные зернохранилища от FAO
Киев • УНН
ФАО и Министерство аграрной политики Украины предоставят херсонским фермерам 244 модульных зернохранилища для улучшения хранения зерна и продовольственной безопасности.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины поддержит фермеров Херсонской области модульными зернохранилищами. В рамках этого проекта Минагро планирует раздать 244 модульных хранилища вместимостью 300, 500 и 1000 тонн для аграриев Херсонщины, передает УНН.
Эта инициатива имеет решающее значение для обеспечения мощностями для хранения украинских зерновых и масличных производителей, особенно тех, которые работают в наиболее пострадавшей Херсонской области. Долгосрочное влияние будет способствовать поддержке глобальных поставок продовольствия, укреплению продовольственной безопасности и защиты средств к существованию как на уровне домохозяйств, так и на национальном уровне.
Детали
Чтобы принять участие в этой программе, фермерам нужно иметь от 100 га земли в Херсонской области в официальной обработке и использовать полученную технику для хранения собственной собранной продукции.
Заявки на получение модульного зернохранилища принимаются до 21 января 2024 года. Подать их следует через Государственный аграрный реестр. После обработки и анализа всех полученных заявок участники программы получат подтверждение помощи через ДАР и будут уведомлены о времени доставки.
В Министерстве аграрной политики и продовольствия отметили, что количество модульных хранилищ для зерна ограничено, поэтому подача заявки не является гарантией поддержки. В ведомств также отметили, что окончательное решение о предоставлении поддержки будут принимать в ФАУ и оно будет зависеть от их критериев оценки.
Аграрии Херсонщины смогут получить модульные зернохранилища от FAO
ФАО и Министерство аграрной политики Украины предоставят херсонским фермерам 244 модульных зернохранилища для улучшения хранения зерна и продовольственной безопасности.
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