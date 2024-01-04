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Аграрії Херсонщини зможуть отримати модульні зерносховища від FAO

Аграрії Херсонщини зможуть отримати модульні зерносховища від FAO

Київ • УНН

 • 92234 перегляди

ФАО та Міністерство аграрної політики України нададуть херсонським фермерам 244 модульних зерносховища для покращення зберігання зерна та продовольчої безпеки.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України підтримає фермерів Херсонської області модульними зерносховищами. В рамках цього проєкту Мінагро планує роздати 244 модульних сховища місткістю 300, 500 та 1000 тонн для аграріїв Херсонщини, передає УНН.

Ця ініціатива має вирішальне значення для забезпечення потужностями для зберігання українських зернових та олійних виробників, особливо тих, які працюють у найбільш постраждалій Херсонській області. Довгостроковий вплив сприятиме підтримці глобальних поставок продовольства, зміцненню продовольчої безпеки та захисту засобів до існування як на рівні домогосподарств, так і на національному рівні. 

– цитує Мінагро слова П’єра Вотьє, голови офісу ФАО в Україні.

Деталі

Аби взяти участь у цій програмі, фермерам потрібно мати від 100 га землі в Херсонській області в офіційному обробітку та використовувати отриману техніку для зберігання власної зібраної продукції.

Заявки на отримання модульного зерносховища приймаються до 21 січня 2024 року. Подати їх слід через Державний аграрний реєстр. Після обробки та аналізу всіх отриманих заявок учасники програми отримають підтвердження допомоги через ДАР та будуть повідомлені про час доставки.

У Міністерстві аграрної політики та продовольства зазначили, що кількість модульних сховищ для зерна обмежена, відтак подання заявки не є гарантією підтримки. У відомств також наголосили, що остаточне рішення щодо надання підтримки прийматимуть в ФАУ і воно залежатиме від їхніх критеріїв оцінки.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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