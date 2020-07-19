Африканский континент медленно распадается, а на месте разлому зарождается океан - ученые
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В восточной части Африки образуется тектонический разлом, на месте которого за 5-10 миллионов лет может образоваться новый океан. Об этих процессах рассказали геологи Тулейнского университета в Новом Орлеане, пишет УНН со ссылкой на NBC.
Участок континента, за которым наблюдают ученые, находится на стыке трех тектонических плит — они медленно отдаляются друг от друга и в конечном итоге расколят Африку надвое. Подтверждение этому — трещина длиной более 56 километров в регионе Афар.
Разлом образовался на этом месте еще в 2005 году, причем необычайно быстро. Обычно на такие изменения уходят сотни лет, но в этот хватило нескольких дней. Геологи предполагают, что все дело в повышенном давлении поднимающейся магмы.
Сейчас это место — единственный участок на Земле, где континентальный разлом стал океаническим, и ученые могут подробно изучить этот процесс.
Пока в Африке образуется новый океан, в Индийском океане развивается еще один континент — это происходит на архипелаге Кергелен.
Ранее, в NASA показали, как за 16 лет изменились ледники на Земле.