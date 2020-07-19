Африканский континент медленно распадается, а на месте разлому зарождается океан - ученые

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 96546 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104124 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130033 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109201 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129480 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101751 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102473 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104334 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102015 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101524 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Африканский континент медленно распадается, а на месте разлому зарождается океан - ученые

Африканский континент медленно распадается, а на месте разлому зарождается океан - ученые

Киев  •  УНН

 • 36691 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. В восточной части Африки образуется тектонический разлом, на месте которого за 5-10 миллионов лет может образоваться новый океан. Об этих процессах рассказали геологи Тулейнского университета в Новом Орлеане, пишет УНН со ссылкой на NBC.

Участок континента, за которым наблюдают ученые, находится на стыке трех тектонических плит — они медленно отдаляются друг от друга и в конечном итоге расколят Африку надвое. Подтверждение этому — трещина длиной более 56 километров в регионе Афар.

Разлом образовался на этом месте еще в 2005 году, причем необычайно быстро. Обычно на такие изменения уходят сотни лет, но в этот хватило нескольких дней. Геологи предполагают, что все дело в повышенном давлении поднимающейся магмы.

Сейчас это место — единственный участок на Земле, где континентальный разлом стал океаническим, и ученые могут подробно изучить этот процесс.

Пока в Африке образуется новый океан, в Индийском океане развивается еще один континент — это происходит на архипелаге Кергелен.

Ранее, в NASA показали, как за 16 лет изменились ледники на Земле.

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