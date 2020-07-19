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Африканський контент повільно розпадається, а на місці розлому зароджується океан - вчені

Африканський контент повільно розпадається, а на місці розлому зароджується океан - вчені

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. У східній частині Африки утворюється тектонічний розлом, на місці якого за 5-10 мільйонів років може утворитися новий океан. Про цих процесах розповіли геологи Тулейнского університету в Новому Орлеані, пише УНН з посиланням на NBC.

Ділянка континенту, за якою спостерігають вчені, знаходиться на стику трьох тектонічних плит — вони повільно віддаляються одна від одної і в кінцевому підсумку розколюють Африку надвоє. Підтвердження цьому — тріщина довжиною понад 56 кілометрів в регіоні Афар.

Розлом утворився на цьому місці ще в 2005 році, причому надзвичайно швидко. Зазвичай на такі зміни йдуть сотні років, але в цей вистачило кількох днів. Геологи припускають, що вся справа в підвищеному тиску магми, яка піднімається.

Зараз це місце — єдина ділянка на Землі, де континентальний розлом став океанічним, і вчені можуть детально вивчити цей процес.

Поки в Африці утворюється новий океан, в Індійському океані розвивається ще один континент — це відбувається на архіпелазі Кергелен.

Раніше, в NASA показали, як за 16 років змінилися льодовики на Землі.

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