Африка трещит по швам: огромные расщелины поглощают целые города, под угрозой миллионы людей

В разных регионах Демократической Республики Конго трещины в земной поверхности постепенно увеличиваются, меняя облик населенных пунктов. Ученые предупредили, что более 3,2 миллиона человек сейчас живут рядом с эрозионными каналами. Об этом информирует издание Earth, передает УНН.

Детали

Исследователи отмечают, что эти эрозионные каналы способны быстро углубляться и расширяться, разрушая целые кварталы всего за несколько сезонов дождей.

В научной работе под руководством географа Матиаса Ванмарке подчеркивается масштаб и угроза этого процесса.

Пострадали десятки стремительно растущих городов, а новые данные дают самое четкое на сегодня представление о том, насколько далеко простираются эти разломы и с какой скоростью они распространяются - говорится в сообщении.

Как объясняет издание, трещины - это городские овраги и эрозионные каналы, которые образуются из-за потоков дождевых вод, размывающих мягкие почвы. Они прорезают жилые районы и прерывают транспортные пути.

Ученые установили, что длина таких трещин превышает 700 км. Только в столице Киншасе сотни каналов проходят через густонаселенные районы, заставляя власти оперативно ремонтировать дороги и организовывать обходы.

Собранные данные свидетельствуют, что это - не изолированный случай, а постоянный городской процесс, прогрессирующий после каждого сильного ливня.

К 2023 году около 2,7 млн жителей страны проживали в пределах 100 метров от активных эрозионных разломов. Еще примерно 500 тысяч человек находятся в зонах, где, по прогнозам ученых, эрозия начнет активизироваться в течение ближайших десяти лет, если не будут приняты меры.

Более того, с 2010 по 2023 год количество людей, находящихся в зоне риска, почти удвоилось из-за стремительного расширения городов. Новые здания часто возводят рядом с уже опасными участками, что фактически закладывает будущие проблемы в городское планирование.

Напомним

В ЮАР начался первый африканский саммит G20, где будут обсуждаться проблемы бедных стран и изменения климата. Переговоры омрачил бойкот США из-за разногласий с Южной Африкой.

ЕС согласовал климатическую цель на 2040 год с сокращением выбросов на 90%