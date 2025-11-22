$42.150.00
21 ноября, 21:58
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
21 ноября, 19:13
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
21 ноября, 16:14
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
21 ноября, 16:05
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 14:48
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
21 ноября, 13:06
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
21 ноября, 12:43
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
21 ноября, 11:38
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
Соединенные Штаты выдали лицензии Венгрии на строительство АЭС, финансируемой РФ
22 ноября, 00:29
Платили, чтобы убивать: Италия расследует дело "снайперов-туристов", которые охотились на людей в Сараево
22 ноября, 01:45
"Без Украины об Украине ничего не должно быть" - фон дер Ляйен о разговоре с Зеленским
22 ноября, 03:32
Африка трещит по швам: огромные расщелины поглощают целые города, под угрозой миллионы людей
22 ноября, 04:03
Словакия поддерживает мирный план США: Россию хотят вернуть в число "великих держав"
04:20
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходных
21 ноября, 18:00
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептов
21 ноября, 17:13
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 16:05
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники Odrex
21 ноября, 11:38
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 09:41
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятия
08:13
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьме
07:49
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходных
21 ноября, 18:00
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменцией
21 ноября, 09:58
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандала
21 ноября, 06:32
Африка трещит по швам: огромные расщелины поглощают целые города, под угрозой миллионы людей

Киев • УНН

 • 13228 просмотра

Более 3,2 миллиона человек в Демократической Республике Конго живут рядом с эрозионными каналами, разрушающими целые кварталы городов. Длина трещин превышает 700 км, и их количество почти удвоилось с 2010 по 2023 год из-за расширения городов.

Африка трещит по швам: огромные расщелины поглощают целые города, под угрозой миллионы людей

В разных регионах Демократической Республики Конго трещины в земной поверхности постепенно увеличиваются, меняя облик населенных пунктов. Ученые предупредили, что более 3,2 миллиона человек сейчас живут рядом с эрозионными каналами. Об этом информирует издание Earth, передает УНН.

Детали

Исследователи отмечают, что эти эрозионные каналы способны быстро углубляться и расширяться, разрушая целые кварталы всего за несколько сезонов дождей.

В научной работе под руководством географа Матиаса Ванмарке подчеркивается масштаб и угроза этого процесса.

Пострадали десятки стремительно растущих городов, а новые данные дают самое четкое на сегодня представление о том, насколько далеко простираются эти разломы и с какой скоростью они распространяются

- говорится в сообщении.

Как объясняет издание, трещины - это городские овраги и эрозионные каналы, которые образуются из-за потоков дождевых вод, размывающих мягкие почвы. Они прорезают жилые районы и прерывают транспортные пути.

Ученые установили, что длина таких трещин превышает 700 км. Только в столице Киншасе сотни каналов проходят через густонаселенные районы, заставляя власти оперативно ремонтировать дороги и организовывать обходы.

Собранные данные свидетельствуют, что это - не изолированный случай, а постоянный городской процесс, прогрессирующий после каждого сильного ливня.

К 2023 году около 2,7 млн жителей страны проживали в пределах 100 метров от активных эрозионных разломов. Еще примерно 500 тысяч человек находятся в зонах, где, по прогнозам ученых, эрозия начнет активизироваться в течение ближайших десяти лет, если не будут приняты меры.

Более того, с 2010 по 2023 год количество людей, находящихся в зоне риска, почти удвоилось из-за стремительного расширения городов. Новые здания часто возводят рядом с уже опасными участками, что фактически закладывает будущие проблемы в городское планирование.

Напомним

В ЮАР начался первый африканский саммит G20, где будут обсуждаться проблемы бедных стран и изменения климата. Переговоры омрачил бойкот США из-за разногласий с Южной Африкой.

ЕС согласовал климатическую цель на 2040 год с сокращением выбросов на 90%05.11.25, 14:11 • 2568 просмотров

