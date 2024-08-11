Афганскую спортсменку-беженку дисквалифицировали с Олимпиады за надпись "Свободу афганским женщинам"

Афганскую спортсменку Манижу Талаш, которая выступает за команду беженцев, дисквалифицировали на отборочном соревновании по брейкдансу на Олимпиаде в Париже: на ее накидке была надпись "Свободу афганским женщинам". Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Всемирная организация танцевального спорта заявила, что Талаш была дисквалифицирована из-за демонстрации политического лозунга. Это противоречит правилам Олимпийской хартии.

Независимо от решения комиссии, Талаш не прошла бы на следующий батл, поскольку проиграла предыдущее отборочное соревнование спортсменке Индии Сарджо из Нидерландов.21-летняя Манижа Талаш покинула Афганистан после того, как талибы пришли к власти в 2021 году. Сейчас спортсменка проживает в Испании.

Украина с 12 наградами занимает 20-ю позицию в медальном зачете Олимпиады-2024