Афганскую спортсменку-беженку дисквалифицировали с Олимпиады за надпись "Свободу афганским женщинам"
Киев • УНН
Манижу Талаш дисквалифицировали на отборочном соревновании по брейкдансу на Олимпиаде из-за надписи "Свободу афганским женщинам". Спортсменка-беженка из Афганистана нарушила правила Олимпийской хартии относительно политических лозунгов.
Афганскую спортсменку Манижу Талаш, которая выступает за команду беженцев, дисквалифицировали на отборочном соревновании по брейкдансу на Олимпиаде в Париже: на ее накидке была надпись "Свободу афганским женщинам". Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Всемирная организация танцевального спорта заявила, что Талаш была дисквалифицирована из-за демонстрации политического лозунга. Это противоречит правилам Олимпийской хартии.
Независимо от решения комиссии, Талаш не прошла бы на следующий батл, поскольку проиграла предыдущее отборочное соревнование спортсменке Индии Сарджо из Нидерландов.21-летняя Манижа Талаш покинула Афганистан после того, как талибы пришли к власти в 2021 году. Сейчас спортсменка проживает в Испании.
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