Афера с имуществом Нацгвардии: суд отказал в смягчении меры пресечения Аллерову
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд отказал в изменении меры пресечения экс-командующему Нацгвардии Украины Юрию Аллерову, который является подозреваемым по делу о завладении имуществом Нацгвардии на сумму 81,64 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
"В понедельник, 7 декабря, следственный судья Высшего антикоррупционного суда не удовлетворил ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения бывшему главе Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.
Ранее ВАКС продлил срок действия процессуальных обязанностей, которые были возложены на экс-командующего Нацгвардии Юрия Аллерова, руководителя ООО "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороды и бывшего заместителя президента государственной корпорации.
Как сообщалось, досудебное расследование по делу о завладении имуществом Нацгвардии в размере 81,64 млн грн завершено.
Напомним, бывшему командующему Национальной гвардии Украины Юрию Аллерову и бывшему народному депутату - бывшему бенефициарному собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент" Максиму Микитасю сообщено о новых подозрениях по делу о завладении имуществом Нацгвардии на сумму 81,64 млн гривен.
Речь идет о деле относительно схемы с завладением недвижимостью Нацгвардии. Так, по данным НАБУ, НГУ должна была получить в построенном на территории бывшей военной части ЖК в центре Киева 50 квартир и 30 паркомест. При этом позже, по дополнительным соглашениям, НГУ отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме того же застройщика на окраине Киева. Стоимость этих квартир, как сообщает НАБУ со ссылкой на данные экспертизы, на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, что должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.