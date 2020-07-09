Афера із майном Нацгвардії на понад 81 млн грн: ВАКС продовжив строк дії обов’язків трьом підозрюваним

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Вищий антикорупційний суду продовжив строк дії процесуальних обов’язків, які покладені на екскомандувача Нацгвардії Юрія Аллерова, керівника ТОВ “Укрбуд Девелопмент” Олега Майбороду та колишнього заступника президента державної корпорації до 8 вересня. Про це УНН повідомляє з посиланням на преслужбу суду.

“У середу, 8 липня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора та продовжив строк дії процесуальних обов’язків, які покладені на екскомандувача Нацгвардії, гендиректора компанії забудовника, колишнього заступника президента державної корпорації. Строк дії ухвал — до 8 вересня 2020 року включно”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили трьом особам про підозру у заволодінні майном Головного управління Нацгвардії на 81,64 млн грн.

Як повідомляв УНН, Солом’янський районний суду Києва обрав запобіжний захід колишньому командувачу Національної гвардії України Юрію Аллерову, який підозрюється у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в 4,8 млн грн.

А гендиректору “Укрбуд Девелопмент” Олегу Майбороді, який підозрюється у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, обрано запобіжний захід у вигляді внесення застави у 2 млн грн.

Згодом стало відомо, що Майборода сплатив заставу у розмірі 2 млн грн.

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