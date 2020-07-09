Афера с имуществом Нацгвардии на более чем 81 млн грн: ВАКС продлил срок действия обязанностей трем подозреваемым
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил срок действия процессуальных обязанностей, которые возложены на экс-командующего Нацгвардии Юрия Аллерова, руководителя ООО "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду и бывшего заместителя президента государственной корпорации до 8 сентября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресслужбу суда.
"В среду, 8 июля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок действия процессуальных обязанностей, которые возложены на экс-командующего Нацгвардии, гендиректора компании застройщика, бывшего заместителя президента государственной корпорации. Срок действия постановлений - до 8 сентября 2020 года включительно", - говорится в сообщении.
Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили трем лицам о подозрении в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии на 81,64 млн грн.
Как сообщал УНН, Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему командующему Национальной гвардии Украины Юрию Аллерову, который подозревается в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 4,8 млн грн.
А гендиректору "Укрбуд Девелопмент" Олегу Майбороде, который подозревается в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, избрана мера пресечения в виде внесения залога в 2 млн грн.
Впоследствии стало известно, что Майборода уплатил залог в размере 2 млн грн.