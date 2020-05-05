Афера із майном Нацгвардії на понад 81 млн грн: Аллерову і Микитасю повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Колишньому командувачу Національної гвардії України Юрію Аллерову та колишньому народному депутату - колишньому бенефіціарному власнику ТОВ "Укрбуд Девелопмент" Максиму Микитасю повідомлено про нові підозри у справі щодо заволодіння майном Нацгвардії на суму 81,64 млн гривень. Про це УНН повідомляє із посиланням на САП.
"За процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ у справі щодо заволодіння майном Нацгвардії на суму 81,64 млн гривень повідомлено про підозру у вчиненні нових злочинів колишньому командувачу Національної гвардії України, колишньому народному депутату - колишньому бенефіціарному власнику ТОВ "Укрбуд Девелопмент", а також службовим особам компанії – забудовниці", - йдеться у повідомленні.
Також повідомлено про підозру ще двом учасникам злочинної схеми - колишнім посадовцям головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України, а саме заступнику начальника управління та заступнику начальника відділу централізовано розрахунків, обліку та звітності фінансово-економічного управління.
"Під час досудового розслідування встановлено, що екскомандувач Нацгвардії отримав 125 тис. доларів США неправомірної вигоди за вчинення дій, спрямованих на підтримку інтересів компанії-забудовниці", - зазнається у повідомленні.
Повідомляється, що 100 тис. доларів від отриманих коштів він залишив собі, іншу частину, у розмірі 25 тис. доларів - передав заступнику начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України.
"Крім того встановлено, що посадовець Нацгвардії отримав від колишнього нардепа та посадовців "Укрбуд Девелопмент" у якості неправомірної вигоди квартиру у центрі столиці площею 76 кв.м та вартістю 1,82 млн гривень", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, використовуючи підроблені документи, квартира була оформлена на близьку родичку командувача. Проте вартість її набуття значно відрізнялась від ринкової - 592,8 тис. гривень, тобто 7800 грн/кв.м.
"Також фіктивні документи використовувались під час проведення обміну квартир Нацгвардії у центрі столиці на житло на околицях міста - йдеться про звіти про оцінку, які проводились на замовлення ТОВ "Укрбуд Девелопмент", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду стягнула 500 тис. гривень з підозрюваного у справі заволодіння майном Нацгвардії, який на час вчинення злочину обіймав посаду заступника керівника Української державної будівельної корпорації ("Укрбуду") та збільшила йому розмір застави до 3 млн гривень.