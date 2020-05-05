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Афера с имуществом Нацгвардии более чем 81 млн грн: Аллерову и Микитасю сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 17649 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Бывшему командующему Национальной гвардии Украины Юрию Аллерову и бывшему народному депутату - бывшему бенефициарному собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент" Максиму Микитасю сообщено о новых подозрениях по делу о завладении имуществом Нацгвардии на сумму 81,64 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.

Афера с имуществом Нацгвардии более чем 81 млн грн: Аллерову и Микитасю сообщено о подозрении

"Под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ по делу о завладении имуществом Нацгвардии на сумму 81,64 млн гривен сообщено о подозрении в совершении новых преступлений бывшему командующему Национальной гвардии Украины, бывшему народному депутату - бывшему бенефициарному собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент", а также служебным лицам компании - застройщика", - говорится в сообщении.

Также сообщается о подозрении еще двум участникам преступной схемы - бывшим чиновникам главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины, а именно заместителю начальника управления и заместителю начальника отдела централизованных расчетов, учета и отчетности финансово-экономического управления.

"Во время досудебного расследования установлено, что экс-командующий Нацгвардии получил 125 тыс. долларов США неправомерной выгоды за совершение действий, направленных на поддержку интересов компании-застройщицы", - признается в сообщении.

Сообщается, что 100 тыс. долларов от полученных средств он оставил себе, другую часть в размере 25 тыс. долларов - передал заместителю начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины.

"Кроме того установлено, что чиновник Нацгвардии получил от бывшего нардепа и должностных лиц "Укрбуд Девелопмент" в качестве неправомерной выгоды квартиру в центре столицы площадью 76 кв.м и стоимостью 1,82 млн гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, используя поддельные документы, квартира была оформлена на близкую родственницу командующего. Однако стоимость ее приобретения значительно отличалась от рыночной - 592,8 тыс. гривен, то есть 7800 грн/кв.м.

"Также фиктивные документы использовались при проведении обмена квартир Нацгвардии в центре столицы на жилье на окраинах города - речь идет об отчетах об оценке, которые проводились по заказу ООО "Укрбуд Девелопмент", - отмечается в сообщении.

Напомним, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда стянула 500 тыс. гривен из подозреваемого по делу завладение имуществом Нацгвардии, который в момент совершения преступления занимал должность заместителя руководителя Украинской государственной строительной корпорации ("Укрстрой") и увеличила ему размер залога до 3 млн гривен.

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