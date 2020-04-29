Афера з майном Нацгвардії: суд стягнув 500 тис. грн з ексзаступника керівника Укрбуду
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду стягнула 500 тис. гривень з підозрюваного у справі заволодіння майном Нацгвардії, який на час вчинення злочину обіймав посаду заступника керівника Української державної будівельної корпорації (Укрбуду) та збільшила йому розмір застави до 3 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
"Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та стягнула на користь держави з одного із учасників злочинної схеми заволодіння майном Національної гвардії України, який на час вчинення злочину обіймав посаду заступника керівника Державної будівельної корпорації, 500 тис. гривень застави з причин його неявки на 2 судові засідання з розгляду клопотань про стягнення застави з іншого фігуранта справи",- йдеться в повідомленні.
Також, зважаючи на порушення процесуальних обов’язків, суд апеляційної інстанції збільшив вказаному підозрюваному розмір застави до 3 млн гривень.
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Як повідомляв УНН, 18 липня 2019 року повідомлено про підозру четвертому учаснику злочинної схеми заволодіння майном Національної гвардії України, який на час вчинення злочину обіймав посаду заступника керівника Державної будівельної корпорації. Його дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем).
19 липня 2019 року Солом’янський районний суд міста Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1,5 млн гривень.
Нагадаємо, зазначена справа стосується обміну часток майнових прав Національної гвардії України в об'єкті нерухомості в Печерському районі на квартири у Дарницькому районі столиці. За версією слідства, внаслідок неправомірних дій командувача НГУ та посадових осіб фірми забудовника, Державі спричинено збитків на суму 81,5 млн гривень.