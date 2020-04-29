Афера з майном Нацгвардії: суд стягнув 500 тис. грн з ексзаступника керівника Укрбуду

ukru
Ексклюзив
08:24 • 54525 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 102942 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 106521 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 166787 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 138605 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 147009 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148269 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129284 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183252 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126291 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 144691 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 125764 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 111982 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 112223 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 97911 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 54537 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 102948 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 106527 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 97911 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 133110 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 105345 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 105902 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 123559 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 140039 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 138024 перегляди
Актуальне
Афера з майном Нацгвардії: суд стягнув 500 тис. грн з ексзаступника керівника Укрбуду

Афера з майном Нацгвардії: суд стягнув 500 тис. грн з ексзаступника керівника Укрбуду

Київ • УНН

 • 11385 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду стягнула 500 тис. гривень з підозрюваного у справі заволодіння майном Нацгвардії, який на час вчинення злочину обіймав посаду заступника керівника Української державної будівельної корпорації (Укрбуду) та збільшила йому розмір застави до 3 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

"Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та стягнула на користь держави з одного із учасників злочинної схеми заволодіння майном Національної гвардії України, який на час вчинення злочину обіймав посаду заступника керівника Державної будівельної корпорації, 500 тис. гривень застави з причин його неявки на 2 судові засідання з розгляду клопотань про стягнення застави з іншого фігуранта справи",- йдеться в повідомленні.

Також, зважаючи на порушення процесуальних обов’язків, суд апеляційної інстанції збільшив вказаному підозрюваному розмір застави до 3 млн гривень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Антикорупційний суд стягнув з Микитася 80 млн грн застави в дохід держави

Як повідомляв УНН, 18 липня 2019 року повідомлено про підозру четвертому учаснику злочинної схеми заволодіння майном Національної гвардії України, який на час вчинення злочину обіймав посаду заступника керівника Державної будівельної корпорації. Його дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем).

19 липня 2019 року Солом’янський районний суд міста Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1,5 млн гривень.

Нагадаємо, зазначена справа стосується обміну часток майнових прав Національної гвардії України в об'єкті нерухомості в Печерському районі на квартири у Дарницькому районі столиці. За версією слідства, внаслідок неправомірних дій командувача НГУ та посадових осіб фірми забудовника, Державі спричинено збитків на суму 81,5 млн гривень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32