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Афера с имуществом Нацгвардии: суд взыскал 500 тыс. грн с экс-заместителя руководителя Укрбуда

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда стянула 500 тыс. гривен с подозреваемого по делу завладения имуществом Нацгвардии, который в момент совершения преступления занимал должность заместителя руководителя Украинской государственной строительной корпорации (Укрбуда) и увеличила ему размер залога до 3 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и стянула в пользу государства с одного из участников преступной схемы завладения имуществом Национальной гвардии Украины, который во время совершения преступления занимал должность заместителя руководителя Государственной строительной корпорации, 500 тыс. гривен залога из-за причин его неявки на 2 судебные заседания по рассмотрению ходатайств о взыскании залога с другого фигуранта дела", - говорится в сообщении.

Также, ввиду нарушения процессуальных обязанностей, суд апелляционной инстанции увеличил указанному подозреваемому размер залога до 3 млн гривен.

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Как сообщал УНН, 18 июля 2019 года сообщено о подозрении четвертому участнику преступной схемы завладения имуществом Национальной гвардии Украины, который во время совершения преступления занимал должность заместителя руководителя Государственной строительной корпорации. Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением).

19 июля 2019 года Соломенский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 1,5 млн гривен.

Напомним, указанное дело касается обмена долей имущественных прав Национальной гвардии Украины в объекте недвижимости в Печерском районе на квартиры в Дарницком районе столицы. По версии следствия, в результате неправомерных действий командующего НГУ и должностных лиц фирмы застройщика, государству нанесен ущерб на сумму 81,5 млн гривен.

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