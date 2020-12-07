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Афера із майном Нацгвардії: суд відмовив у пом'якшенні запобіжного заходу Аллерову

Афера із майном Нацгвардії: суд відмовив у пом'якшенні запобіжного заходу Аллерову

Київ • УНН

 • 14368 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд відмовив у зміні запобіжного заходу екскомандувачу Нацгвардії України Юрію Аллерову, який є підозрюваним у справі щодо заволодіння майном Нацгвардії на суму 81,64 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.

“У понеділок, 7 грудня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду не задовольнив клопотання сторони захисту щодо зміни запобіжного заходу колишньому очільнику Національної гвардії України”, — йдеться в повідомленні.

Раніше ВАКС продовжив строк дії процесуальних обов’язків, які покладені на екскомандувача Нацгвардії Юрія Аллерова, керівника ТОВ “Укрбуд Девелопмент” Олега Майбороду та колишнього заступника президента державної корпорації.

Як повідомлялося, досудове розслідування у справі щодо заволодіння майном Нацгвардії у розмірі 81,64 млн грн завершено.

Нагадаємо, колишньому командувачу Національної гвардії України Юрію Аллерову та колишньому народному депутату — колишньому бенефіціарному власнику ТОВ “Укрбуд Девелопмент” Максиму Микитасю повідомлено про нові підозри у справі щодо заволодіння майном Нацгвардії на суму 81,64 млн гривень.

Йдеться про справу щодо схеми з заволодіння нерухомістю Нацгвардії. Так, за даними НАБУ, НГУ мала отримати у збудованому на території колишньої військової частини ЖК в центрі Києва 50 квартир та 30 паркомісць. Натомість згодом, за додатковими угодами, НГУ відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку того ж забудовника на околиці Києва. Вартість цих квартир, як повідомляє НАБУ з посиланням на дані експертизи, на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

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