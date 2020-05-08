САП: завершено розслідування у справі щодо заволодіння майном Нацгвардії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Досудове розслідування у справі щодо заволодіння майном Нацгвардії у розмірі 81,64 млн грн завершено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
"8 травня 2020 року детективи НАБУ за дорученням прокурорів САП повідомили 7 підозрюваним та їх захисникам про завершення досудового розслідування у цій резонансній справі“, - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що після ознайомлення стороною захисту та потерпілим з матеріалами досудового розслідування, обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду.
Нагадаємо, серед головних підозрюваних у справі є колишній нардеп Максим Микитась, екскомандувач Національної гвардії України Юрій Аллеров та керівник ТОВ “Укрбуд Девелопмент” Олег Майборода.
Як повідомлялося, колишньому заступнику президента державної корпорації В’ячеславу Мармишу повідомлено про підозру у пособництві в заволодінні майном Національної гвардії на 81,64 млн грн.