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САП: завершено расследование по делу о завладении имуществом Нацгвардии

Киев • УНН

 • 13555 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Досудебное расследование по делу о завладении имуществом Нацгвардии в размере 81,64 млн грн завершено. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

САП: завершено расследование по делу о завладении имуществом Нацгвардии

"8 мая 2020 года детективы НАБУ по поручению прокуроров САП сообщили 7 подозреваемым и их защитникам о завершении досудебного расследования по этому резонансному делу", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что после ознакомления стороной защиты и потерпевшим с материалами досудебного расследования, обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционного суда.

Напомним, среди главных подозреваемых по делу есть бывший нардеп Максим Микитась, экс-командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров и руководитель ООО "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода.

Как сообщалось, бывшему заместителю президента государственной корпорации Вячеславу Мармышу сообщено о подозрении в пособничестве в завладении имуществом Национальной гвардии на 81,64 млн грн.

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