САП: завершено расследование по делу о завладении имуществом Нацгвардии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Досудебное расследование по делу о завладении имуществом Нацгвардии в размере 81,64 млн грн завершено. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"8 мая 2020 года детективы НАБУ по поручению прокуроров САП сообщили 7 подозреваемым и их защитникам о завершении досудебного расследования по этому резонансному делу", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что после ознакомления стороной защиты и потерпевшим с материалами досудебного расследования, обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционного суда.
Напомним, среди главных подозреваемых по делу есть бывший нардеп Максим Микитась, экс-командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров и руководитель ООО "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода.
Как сообщалось, бывшему заместителю президента государственной корпорации Вячеславу Мармышу сообщено о подозрении в пособничестве в завладении имуществом Национальной гвардии на 81,64 млн грн.