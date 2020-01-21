Афера з майном Нацгвардії: повідомили про підозру шостій особі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Колишньому заступнику президента державної корпорації В'ячеславу Мармишу повідомлено про підозру у пособництві в заволодінні майном Національної гвардії на 81,64 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
"Прокурорами САП вручено повідомлення про підозру колишньому заступнику президента державної корпорації у пособництві в заволодінні майном Національної гвардії, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Зважаючи на те, що вказана особа є чинним адвокатом, повідомлення про підозру особисто підписав Генеральний прокурор",- йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Також, САП нагадує, що в травні 2019 року про підозру у заволодінні майном Головного управління Нацгвардії на 81,64 млн повідомлено екскомандувачу Нацгвардії, гендиректору компанії-забудовниці та оцінювачу. В липні – виконавчому директору компанії-забудовниці, в жовтні – народний депутат VІІІ скликання Максиму Микитасю, якого слідство вважає організатором корупційної схеми.
Окрім того, розслідування зазначених фактів детективи НАБУ та прокурори САП здійснюють із грудня 2017 року.