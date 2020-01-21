Афера с имуществом Нацгвардии: сообщили о подозрении шестому лицу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Бывшему заместителю президента государственной корпорации Вячеславу Мармышу сообщено о подозрении в пособничестве в завладении имуществом Национальной гвардии на 81,64 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.
"Прокурорами САП вручено уведомление о подозрении бывшему заместителю президента государственной корпорации в пособничестве в завладении имуществом Национальной гвардии, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Учитывая, что указанное лицо является действующим адвокатом, сообщение о подозрении лично подписал Генеральный прокурор", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Также, САП напоминает, что в мае 2019 года о подозрении в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии на 81,64 млн сообщено экс-командующему Нацгвардии, гендиректору компании-застройщице и оценщику. В июле - исполнительному директору компании-застройщице, в октябре - народный депутат VІІІ созыва Максиму Микитасю, которого следствие считает организатором коррупционной схемы.
Кроме того, расследование указанных фактов детективы НАБУ и прокуроры САП осуществляют с декабря 2017 года.