Аэропорты Одессы и Львова работают в штатном режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Международные аэропорт "Одесса" и аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого работают в штатном режиме. Об этом сообщили УНН в пресс-службах аэропортов.
В аэропортах сообщили, что информации о задержках или отмене рейсов нет, аэропорты работают в нормальном режиме.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Главы МИД Украины и Дании отменили переговоры из-за погодных условий
Как сообщал УНН, вечером 29 января авиакомпания "Международные авиалинии Украины" задержала на 1-2 часа 22 рейса в аэропорту "Борисполь" из-за конфликта поставщика топлива с ГФС.
Напомним, погодные условия не помешали нормальной работе столичных аэропортов "Борисполь" и "Киев" (Жуляны).