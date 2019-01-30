Аеропорти Одеси та Львова працюють у штатному режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Міжнародні аеропорт "Одеса" та аеропорт "Львів" імені Данила Галицького працюють у штатному режимі. Про це УНН повідомили у прес-службах аеропортів.
У аеропортах повідомили, що інформації про затримки або скасування рейсів немає, аеропорти працюють у нормальному режимі.
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Як повідомляв УНН, ввечері 29 січня авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" затримала на 1-2 години 22 рейси в аеропорту "Бориспіль" через конфлікт постачальника палива з ДФС.
Нагадаємо, погодні умови не завадили нормальній роботі столичних аеропортів "Бориспіль" та "Київ" (Жуляни).