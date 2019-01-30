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МАУ затримала 22 рейси з Борисполя

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Ввечері 29 січня авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" затримала на 1-2 години 22 рейси в аеропорту "Бориспіль" через конфлікт постачальника палива з ДФС. Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії, передає УНН.

"Авіакомпанія Міжнародні Авіалінії України інформує про затримку на 1-2 години 22 рейсів, що сталася увечері 29 січня в аеропорту Бориспіль. Затримки викликані збоєм у заправці літаків авіаційним паливом", - йдеться в повідомленні.

В офіційному повідомленні компанії-постачальника авіаційного пального, причиною призупинення заправки називають її конфлікт із Державною фіскальною службою України, зазначають речники МАУ.

"Він пов'язаний з механізмом погашення векселів при реалізації авіапального, що був запроваджений новими положеннями Податкового кодексу, які набрали чинності з 1 січня 2019 року", — йдеться у повідомленні прес-служби.

У прес-службі підкреслили, що внаслідок ситуації, яка виникла, авіакомпанія була змушена надати постачальнику авіаційного палива лист про компенсацію можливих штрафних санкцій з боку ДФС України, пов'язаних з заправкою, яка здійснювалася ввечері 29 січня.

"Заправку було призупинено, незважаючи на те, що авіакомпанія виконує всі свої зобов'язання за договором постачання пального в аеропорту "Бориспіль", — наголошують в МАУ.

Авіакомпанія запевняє, що пішла на цей крок з метою запобігти можливим серйозним наслідкам для компанії і незручностям для пасажирів.

"Інтереси пасажирів для МАУ завжди були і залишаються на першому місці. А в даному випадку мова йде про інтереси понад 3 тисяч пасажирів", - заявили в компанії.

Перевізник просить пасажирів відстежувати свої рейси за електронним онлайн-табло Міжнародного аеропорту Бориспіль.

Як повідомляв УНН, у Міжнародному аеропорту "Харків" спостерігаються затримки  та скасування авіарейсів у зв'язку зі складними погодними умовами.

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