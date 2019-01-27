Через негоду в аеропорту Харкова скасовують та затримують рейси

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КИЇВ. 27 січня. УНН. У Міжнародному аеропорту "Харків" спостерігаються затримки та скасування авіарейсів у зв'язку зі складними погодними умовами. Про це повідомляє УНН з посиланням на онлайн-табло аеропорту.

Так, рейс ТК1474 авіакомпанії "Турецькі авіалінії" зі сполученням Харків – Стамбул, що мав прибути сьогодні, 7 січня, о 10:15, скасований.

Крім того, затримується до 14:10 рейс PQ7121 авіакомпанії "СкайАп" зі сполученням Харків – Шарм-Ель-Шейх. Рейс мав прибути сьогодні, 27 січня, о 12:00.

При цьому, виліт рейсів PS 026 та 7W 4653 авіакомпаній "МАУ" та "Роза вітрів", зі сполученням Харків-Бориспіль та Харків Шарм-Ель-Шейх відбудеться за розкладом – о 12:15 та 13:45 відповідно.

Про причини скасування та затримки рейсів не повідомляється. Однак, наразі у Харкові спостерігається плюсова температура та дощ зі снігом.

Нагадаємо, українців попередили про погіршення погодних умов.

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