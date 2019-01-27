Українців попередили про погіршення погодних умов

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Погіршення погодних умов очікується в Україні 27 січня. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

“За даними УкрГідрометцентру, вранці 27 січня у східних областях ожеледь, у Кіровоградській, Дніпропетровській та більшості південних областей туман, видимість 200-500 м, місцями складні відкладення ожеледі та паморозі, налипання мокрого снігу”, — йдеться у повідомленні прес-центру рятувальників.

Як повідомляв УНН, згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні на цих вихідних з 26 по 27 січня будуть фіксуватися дискомфортні погодні умови.

Нагадаємо, цими вихідними у Києві очікується снігопад.

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