МАУ задержала 22 рейса из Борисполя
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Вечером 29 января авиакомпания "Международные авиалинии Украины" задержала на 1-2 часа 22 рейса в аэропорту "Борисполь" из-за конфликта поставщика топлива с ГФС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передает УНН.
"Авиакомпания Международные Авиалинии Украины информирует о задержке на 1-2 часа 22 рейсов, произошедшей вечером 29 января в аэропорту Борисполь. Задержки вызваны сбоем в заправке самолетов авиационным топливом", - говорится в сообщении.
В официальном сообщении компании-поставщика авиационного горючего, причиной приостановки заправки называют ее конфликт с Государственной фискальной службой Украины, отмечают спикеры МАУ.
"Он связан с механизмом погашения векселей при реализации авиатоплива, что был введен новыми положениями Налогового кодекса, которые вступили в силу с 1 января 2019", - говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе подчеркнули, что в результате ситуации, возникшей в авиакомпании были вынуждены предоставить поставщику авиационного топлива письмо о компенсации возможных штрафных санкций со стороны ГФС Украины, связанных с заправкой, которая осуществлялась вечером 29 января.
"Заправка была приостановлена, несмотря на то, что авиакомпания выполняет все свои обязательства по договору поставки горючего в аэропорту "Борисполь", - отмечают в МАУ.
Авиакомпания утверждает, что пошла на этот шаг с целью предотвратить возможные серьезные последствия для компании и неудобства для пассажиров.
"Интересы пассажиров для МАУ всегда были и остаются на первом месте. А в данном случае речь идет об интересах более 3 тысяч пассажиров", - заявили в компании.
Перевозчик просит пассажиров отслеживать свои рейсы по электронным онлайн-табло Международного аэропорта Борисполь.
Как сообщал УНН, в Международном аэропорту "Харьков" наблюдаются задержки и отмены авиарейсов в связи со сложными погодными условиями.