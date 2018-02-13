Аэропорт Ярославского в новом году планирует увеличить пассажиропоток за счет новых авиаперевозчиков и маршрутов

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Киев  •  УНН

 • 12187 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Сегодня, 13 февраля, в пресс-центре Харьковской областной госадминистрации состоялась пресс-конференция, посвященная ключевым этапам стратегии развития Международного аэропорта “Харьков” на 2018 год. В мероприятии приняли участие губернатор Харьковской области Юлия Светличная и Владимир Васильченко, генеральный директор компании “Нью Системс АМ” (оператор Международного аэропорта “Харьков”, группа DCH Александра Ярославского), передает УНН.

Открыла пресс-конференцию Юлия Светличная. Губернатор Харьковской области отметила важную роль харьковского ааэропорта в укреплении экономического и туристического потенциала региона и подчеркнула его значимость не только для региона, но и для соседних областей.

“Харьковский аэропорт — крупнейший на Востоке страны, он обслуживает жителей Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Сумской, Полтавской областей. В 2017 году аэропорт перевыполнил план по перевозкам пассажиров. Было выполнено на 30% больше рейсов, чем в предыдущие годы. В настоящее время с аэропортом работают на постоянной основе 12 авиакомпаний, а это порядка 100 рейсов в неделю. На 2018 год планируем обслужить порядка 900 тыс. пассажиров и рассчитываем сохранить те регулярные авиарейсы, которые выполняются на сегодняшний день. Это рейсы в Киев, Польшу, Россию, Израиль, Турцию, Египет”, — сказала она.

Юлия Светличная отметила, что в новом году харьковский аеропорт расширит перечень существующих предложений. В частности, в Харьков возвращается авиакомпания ВиззЭйр, благодаря чему уже в апреле будет открыт прямой регулярный рейс в немецкий Дортмунд, а в июне планируется открытие рейса Харьков-Катовице. Оба эти аэропорта являются удобными транзитними пунктами для пассажиров, путешествующих из Харькова в разные страны Европы и мира. Также к перечню новых маршрутов прибавится прямой регулярный рейс Харьков-Тбилиси авиакомпании Gergian Airlines, который будет выполняться дважды в неделю. Кроме того, на харьковский рынок выходит новый украинский авиаперевозчик SkyUp с п’ять новыми направлениями, в т.ч. в Барселону, Ларнаку, Тиват и др. Ведутся переговоры по открытию внутренних рейсов в Одессу и Львов.

“Мы делаем все от нас зависящее, чтобы и дальше расширять круг возможностей жителей не только нашего региона, но и семи других областей, которые обслуживает Международный аэропорт “Харьков”, — подчеркнула в заключение Юлия Светличная.

Генеральный директор харьковского аэропорта Владимир Васильченко выразил благодарность за поддержку и понимание губернатору и ее команде. Он отметил, что прошедший год был для аэропорта очень удачным и насыщенным. “Мы достигли рекордного для себя на сегодня показателя по пассажироперевозкам, привели на рынок новые авиакомпании, в том числе одного из крупнейших мировых авиаперевозчиков, Turkish Airlines”, — сообщил Васильченко.

Генеральный директор харьковского аэропорта также подчеркнул, что на 2018 год у предприятия планы не менее амбициозные.

“Что касается рейсов ВиззЭйр, хотелось бы немного уточнить по Дортмунду. Это очень перспективный транзитный аэропорт, рядом с которым расположены такие деловые, культурные центры мира, как Дюссельдорф, Амстердам и др. Очень интересный аэропорт Катовице. Это база ВиззЭйр. Благодаря этому предложению наши пассажиры могут без многочисленных пересадок и дополнительных расходов добираться, в частности, до таких стран, как Норвегия, Португалия, Ирландия. Стоимость билетов стартует от 20 долл. в Катовице и от 30 — в Дортмунд”, — сказал он.

Владимир Васильченко также акцентировал внимание на новом украинском авиаперевозчике SkyUp, с которым в сезоне 2018 начинает сотрудничать аэропорт.

“Перевозчик ориентируется на туристический поток, так как это структура, связанная с известным нашим туроператором JoinUp. В то же время они планируют выступать в роли лоукостера, и часть билетов будет продаваться в сети”.

Еще один новый рейс, который откроется в текущем году — Харьков-Бергамо авиакомпании МАУ. “Мы благодарны компании МАУ за принятое решение открыть этот рейс. Бергамо — это туристический центр, который, к тому же, находится всего в 50 км от Милана, куда легко можно добраться в любое время суток”, — добавил он.

Отличным подарком для украинских туристов и представителей бизнеса станет прямой регулярный рейс Харьков-Тбилиси флагмана грузинских пассажирских авиаперевозок, Georgian Airlines.

“Преимуществом для нас является, в частности, то, что они, в отличие от украинских авиакомпаний, не имеют ограничений по пересечению территории РФ, что значительно сокращает время в пути. В частности, рейс из Харькова в Тбилиси длится на 40 минут меньше по сравнению с другими операторами”, — подчеркнул Васильченко.

Он также сообщил, что руководством аэропорта в настоящее ведутся переговоры с представителями авиакомпаний по открытию рейсов в Одессу и Львов, и, судя по всему, эти планы удастся реализовать в 2019 году. Также ведутся переговоры по открытию регулярного рейса в Дубаи с авиакомпанией FlyDubai, но пока о результатах говорить рано. Скорее всего, в ближайшее время (либо в этом сезоне, либо в начале следующего) рейсы по маршруту Харьков-Дубаи будут выполняться авиакомпанией SkyUp.

Напомним, что международный аэропорт “Харьков” был реконструирован группой DCH Александра Ярославского в рамках подготовки “первой столицы” к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012), наряду с другими ключевыми городскими объектами.

Общий объем инвестиций бизнесмена в проект, включая в т. ч. строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составил 107,2 млн долларов, сопоставимую сумму вложило государство в реконструкцию аэродрома. Согласно рейтингу ACI EUROPE (Международный совет аэропортов), “Харьков” вошел в число европейских аэропортов, продемонстрировавших наибольший рост пассажиропотока за 2016 год. Международный аэропорт “Харьков” вошел в 4-ю группу рейтингуемых объектов (аэропорты с пассажиропотоком до 5 млн человек) с показателем +60,1% по сравнению с показателями предыдущего года.

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