Аеропорт Ярославського в новому році планує збільшити пасажиропотік за рахунок нових авіаперевізників і маршрутів

Відкрила прес-конференцію Юлія Світлична. Губернатор Харківської області відзначила важливу роль харківського ааеропорту в зміцненні економічного та туристичного потенціалу регіону та підкреслила його значимість не тільки для регіону, а й для сусідніх областей.

“Харківський аеропорт — найбільший на Сході країни, він обслуговує жителів Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької, Сумської, Полтавської областей. У 2017 році аеропорт перевиконав план з перевезень пасажирів. Було виконано на 30% більше рейсів, ніж в попередні роки. В даний час з аеропортом працюють на постійній основі 12 авіакомпаній, а це близько 100 рейсів на тиждень. У 2018 році плануємо обслужити близько 900 тис. пасажирів і розраховуємо зберегти ті регулярні авіарейси, які виконуються на сьогоднішній день. Це рейси до Києва, Польщі, Росії, Ізраїлю, Туреччини, Єгипту”, — сказала вона.

Юлія Світлична зазначила, що в новому році харківський аеропорт розширить перелік існуючих пропозицій. Зокрема, до Харкова повертається авіакомпанія ВіззЕйр, завдяки чому вже в квітні буде відкрито прямий регулярний рейс в німецький Дортмунд, а в червні планується відкриття рейсу Харків-Катовіце. Обидва ці аеропорти є зручними транзитними пунктами для пасажирів, які подорожують з Харкова в різні країни Європи та світу. Також до переліку нових маршрутів додасться прямий регулярний рейс Харків-Тбілісі авіакомпанії Gergian Airlines, який буде виконуватися двічі на тиждень. Крім того, на харківський ринок виходить новий український авіаперевізник SkyUp з п’ятьма новими напрямками, в т.ч. в Барселону, Ларнаки, Тіват та ін. Ведуться переговори щодо відкриття внутрішніх рейсів до Одеси та Львова.

“Ми робимо все від нас залежне, щоб і далі розширювати коло можливостей жителів не тільки нашого регіону, але і семи інших областей, які обслуговує Міжнародний аеропорт “Харків”, — підкреслила на завершення Юлія Світлична.

Генеральний директор харківського аеропорту Володимир Васильченко висловив подяку за підтримку і розуміння губернатору і її команді. Він зазначив, що минулий рік був для аеропорту дуже вдалим і насиченим.

“Ми досягли рекордного для себе на сьогодні показника щодо пасажироперевезень, привели на ринок нові авіакомпанії, в тому числі одного із найбільших світових авіаперевізників, Turkish Airlines”, — повідомив Васильченко.

Генеральний директор харківського аеропорту також наголосив, що на 2018 рік у підприємства плани не менш амбітні.

“Що стосується рейсів ВіззЕйр, хотілося б трохи уточнити щодо Дортмунда. Це дуже перспективний транзитний аеропорт, поруч з яким розташовані такі ділові, культурні центри світу, як Дюссельдорф, Амстердам та ін. Дуже цікавий аеропорт Катовіце. Це база ВіззЕйр. Завдяки цій пропозиції наші пасажири можуть без численних пересадок і додаткових витрат добиратися, зокрема, до таких країн, як Норвегія, Португалія, Ірландія. Вартість квитків стартує від 20 дол. в Катовіце і від 30 — в Дортмунд”, — сказав він.

Володимир Васильченко також акцентував увагу на новому українському авіаперевізнику SkyUp, з яким у сезоні-2018 починає співпрацювати аеропорт.

“Перевізник орієнтується на туристичний потік, так як це структура, пов’язана з відомим нашим туроператором JoinUp. У той же час вони планують виступати в ролі лоукостера, і частина квитків буде продаватися в мережі”.

Ще один новий рейс, який відкриється в поточному році — Харків-Бергамо авіакомпанії МАУ. “Ми вдячні компанії МАУ за прийняте рішення відкрити цей рейс. Бергамо — це туристичний центр, який, до того ж, знаходиться всього в 50 км від Мілана, куди легко можна дістатися в будь-який час доби”, — додав він.

Відмінним подарунком для українських туристів і представників бізнесу стане прямий регулярний рейс Харків-Тбілісі флагмана грузинських пасажирських авіаперевезень, Georgian Airlines.

“Перевагою для нас є, зокрема, те, що вони, на відміну від українських авіакомпаній, не мають обмежень по перетинанню території РФ, що значно скорочує час у дорозі. Зокрема, рейс з Харкова в Тбілісі триває на 40 хвилин менше в порівнянні з іншими операторами”, — підкреслив Васильченко.

Він також повідомив, що керівництвом аеропорту в даний ведуться переговори з представниками авіакомпаній по відкриттю рейсів до Одеси та Львова, і, судячи з усього, ці плани вдасться реалізувати в 2019 році. Також ведуться переговори щодо відкриття регулярного рейсу в Дубаї з авіакомпанією FlyDubai, але поки про результати говорити рано. Швидше за все, найближчим часом (або в цьому сезоні, або на початку наступного) рейси за маршрутом Харків-Дубаї будуть виконуватися авіакомпанією SkyUp.

Нагадаємо, що міжнародний аеропорт “Харків” був реконструйований групою DCH Олександра Ярославського в рамках підготовки “першої столиці” до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012), поряд з іншими ключовими міськими об’єктами.

Загальний обсяг інвестицій бізнесмена в проект, включаючи в т. ч. будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, становив 107,2 млн, відповідну суму вклала держава в реконструкцію аеродрому. Згідно з рейтингом ACI EUROPE (Міжнародна рада аеропортів), “Харків” увійшов до числа європейських аеропортів, які продемонстрували найбільше зростання пасажиропотоку за 2016 рік. Міжнародний аеропорт “Харків” увійшов до 4-ї групи рейтингованих об’єктів (аеропорти з пасажиропотоком до 5 млн осіб) з показником + 60,1% в порівнянні з показниками попереднього року.