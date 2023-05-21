Аэропорт Мехико возобновил работу после временной приостановки полетов из-за выброса вулканического пепла
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Аэропорт Мехико возобновил работу после временного приостановления полетов из-за выброса вулканического пепла. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Международный аэропорт Мехико имени Бенито Хуареса возобновил работу в субботу после того, как на несколько часов приостановил полеты из-за выброса пепла из соседнего вулкана Попокатепетль.
"После удаления вулканического пепла, проверки взлетно-посадочных полос и проверки благоприятных ветровых условий мы возобновили взлет и посадку, начиная с 10:00 утра. Поэтому, уточните у вашей авиакомпании статус вашего рейса", - говорится в сообщении аэропорта.
Аэропорт прекратил работу в 4:25 утра по местному времени более чем на пять часов. Несколько рейсов были задержаны, другие отменены.
Вулкан Попокатепетль, находящийся примерно в 72 километрах к юго-востоку от Мехико, активно функционирует с 1994 года и за ним внимательно наблюдают ученые из-за опасности для миллионов людей, живущих поблизости. Ранее, на этой неделе, несколько городов закрыли школы из-за выброса вулканического пепла.
Напомним
В начале мая, около 250 жителей были эвакуированы со склонов вулкана Фуэго в Гватемале. Раскаленные камни и пепел угрожали территории, которая уже подверглась разрушениям из-за смертоносного извержения в 2018 году.