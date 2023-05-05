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Влада Гватемали евакуює жителів через виверження вулкану Фуего

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Близько 250 жителів були евакуйовані зі схилів вулкана Фуего в Гватемалі. Розпечене каміння та попіл загрожували території, яка вже зазнала руйнувань через смертоносне виверження у 2018 році, повідомляє AP, передає УНН

Деталі

Пожежники повідомили, що жителів села Панімаче розмістили в укриттях.

Гватемальське агентство з надзвичайних ситуацій оголосило, що вулкан викидає попіл, від чого можуть постраждати до 100 000 людей у громадах навколо вершини. Найбільшу небезпеку від вулкана становлять лахари, суміш попелу, каміння, бруду та сміття, які можуть поховати під собою цілі міста. Агентство з надзвичайних ситуацій повідомило, що такі лахари стікають у чотири з семи ярів на схилах вулкана.

Довідково

Вулкан Фуего заввишки 3763 метри є одним із найактивніших у Центральній Америці. У 2018 році виверження забрало життя 194 людей, ще 234 зникли безвісти.

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