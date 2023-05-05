Власти Гватемалы эвакуируют жителей из-за извержения вулкана Фуэго

Детали

Пожарные сообщили, что жителей села Панимаш разместили в укрытиях.

Гватемальское агентство по чрезвычайным ситуациям объявило, что вулкан выбрасывает пепел, от чего могут пострадать до 100 000 человек в общинах вокруг вершины. Наибольшую опасность от вулкана представляют лахары, смесь пепла, камней, грязи и мусора, которые могут похоронить под собой целые города. Агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что такие лахары стекают в четыре из семи оврагов на склонах вулкана.

Справочно

Вулкан Фуэго высотой 3763 метра является одним из самых активных в Центральной Америке. В 2018 году извержение унесло жизни 194 человек, еще 234 пропали без вести.

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