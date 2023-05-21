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Аеропорт Мехіко відновив роботу після тимчасового призупинення польотів через викид вулканічного попелу

Аеропорт Мехіко відновив роботу після тимчасового призупинення польотів через викид вулканічного попелу

Київ • УНН

 • 694659 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Аеропорт Мехіко відновив роботу після тимчасового призупинення польотів через викид вулканічного попелу. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Міжнародний аеропорт Мехіко імені Беніто Хуареса відновив роботу в суботу після того, як на кілька годин призупинив польоти через викид попелу з сусіднього вулкана Попокатепетль.

"Після видалення вулканічного попелу, перевірки злітно-посадкових смуг і перевірки сприятливих вітрових умов ми відновили зліт і посадку, починаючи з 10:00 ранку. Тож, уточніть у вашій авіакомпанії статус вашого рейсу", - йдеться в повідомленні аеропорту.

Аеропорт припинив роботу о 4:25 ранку за місцевим часом більш ніж на п'ять годин. Кілька рейсів було затримано, інші скасовано.

Вулкан Попокатепетль, що знаходиться приблизно за 72 кілометри на південний схід від Мехіко, активно функціонує з 1994 року і за ним уважно спостерігають вчені через небезпеку для мільйонів людей, які живуть поблизу. Раніше, цього тижня, кілька міст закрили школи через викид вулканічного попелу.

Нагадаємо

На початку травня, близько 250 жителів були евакуйовані зі схилів вулкана Фуего в Гватемалі. Розпечене каміння та попіл загрожували території, яка вже зазнала руйнувань через смертоносне виверження у 2018 році.

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