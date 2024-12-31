Аэропорт казани неожиданно прекратил работу по неизвестным причинам

Аэропорт в казани временно прекратил работу из-за решения ведомства гражданской авиации. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

Детали

В росавиации проинформировали, что ограничения введены "для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов".

Хотя в последние месяцы закрытие российских аэропортов часто связывали с возможными атаками украинских дронов и активностью противовоздушной обороны, из казани пока не поступало никакой информации о таких угрозах.

Ограничения, вероятно, связаны с превентивными мерами, однако точная причина закрытия аэропорта остается неизвестной.

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