Аэропорт казани неожиданно прекратил работу по неизвестным причинам
Киев • УНН
росавиация временно остановила работу аэропорта в казани для "обеспечения безопасности полетов". Точная причина закрытия не сообщается, хотя обычно такие ограничения связывают с атаками дронов.
Аэропорт в казани временно прекратил работу из-за решения ведомства гражданской авиации. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.
Детали
В росавиации проинформировали, что ограничения введены "для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов".
Хотя в последние месяцы закрытие российских аэропортов часто связывали с возможными атаками украинских дронов и активностью противовоздушной обороны, из казани пока не поступало никакой информации о таких угрозах.
Ограничения, вероятно, связаны с превентивными мерами, однако точная причина закрытия аэропорта остается неизвестной.
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