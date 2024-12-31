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Аэропорт казани неожиданно прекратил работу по неизвестным причинам

Аэропорт казани неожиданно прекратил работу по неизвестным причинам

Киев  •  УНН

 • 16656 просмотра

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росавиация временно остановила работу аэропорта в казани для "обеспечения безопасности полетов". Точная причина закрытия не сообщается, хотя обычно такие ограничения связывают с атаками дронов.

Аэропорт в казани временно прекратил работу из-за решения ведомства гражданской авиации. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

Детали 

В росавиации проинформировали, что ограничения введены "для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов". 

Хотя в последние месяцы закрытие российских аэропортов часто связывали с возможными атаками украинских дронов и активностью противовоздушной обороны, из казани пока не поступало никакой информации о таких угрозах. 

Ограничения, вероятно, связаны с превентивными мерами, однако точная причина закрытия аэропорта остается неизвестной.

В рф снова неспокойно: аэропорт казани закрыт из-за дроновой угрозы, крупный пожар в самаре10 июн. 2024, 07:05 • 21154 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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