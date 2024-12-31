Аеропорт казані несподівано припинив роботу з невідомих причин
Київ • УНН
росавіація тимчасово зупинила роботу аеропорту в казані для "забезпечення безпеки польотів". Точна причина закриття не повідомляється, хоча зазвичай такі обмеження пов'язують з атаками дронів.
Аеропорт у казані тимчасово припинив роботу через рішення відомства цивільної авіації. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.
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У росавіації поінформували, що обмеження введено "для забезпечення безпеки польотів цивільних літаків".
Хоча в останні місяці закриття російських аеропортів часто пов’язували з можливими атаками українських дронів та активністю протиповітряної оборони, з казані поки не надходило жодної інформації про такі загрози.
Обмеження, ймовірно, пов’язані з превентивними заходами, однак точна причина закриття аеропорту залишається невідомою.
У рф знову неспокійно: аеропорт казані закритий через дронову загрозу, велика пожежа в самарі10.06.24, 10:05 • 21300 переглядiв