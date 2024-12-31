Аеропорт казані несподівано припинив роботу з невідомих причин

Аеропорт у казані тимчасово припинив роботу через рішення відомства цивільної авіації. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.

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У росавіації поінформували, що обмеження введено "для забезпечення безпеки польотів цивільних літаків".

Хоча в останні місяці закриття російських аеропортів часто пов’язували з можливими атаками українських дронів та активністю протиповітряної оборони, з казані поки не надходило жодної інформації про такі загрози.

Обмеження, ймовірно, пов’язані з превентивними заходами, однак точна причина закриття аеропорту залишається невідомою.

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