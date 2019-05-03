Аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме несмотря на непогоду
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Погодные условия не помешали нормальной работе аэропорта "Борисполь". Об этом корреспонденту сообщили УНН в аэропорту.
"Аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме, (несмотря на непогоду - ред.)", - сообщили УНН.
Напомним, 4 мая, в ряде областей ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м / с.
Как сообщал УНН, 29 апреля, в полицию обратился пассажир аэропорта "Борисполь", который сообщил, что в помещении транслируют видеоролик, в котором Украина отражена без АР Крым.
Напомним, 2 мая, сообщение о заминировании аэропорта и железнодорожного вокзала в Харькове оказались ложным.