Вибухівки в аеропорту та на залізничному вокзалі Харкова не знайшли
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Повідомлення про замінування аеропорту та залізничного вокзалу у Харкові виявилися неправдивим. Під час перевірки евакуйовували 800 громадян. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП у Харківській області.
Інформація про закладення вибухівки надійшла до поліції 2 травня. На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, кінологічна служба, фахівці вибухотехнічного управління поліції.
В аеропорту поліцейські оглянули 15 тис. кв. метрів площі будівлі та 12 тис. кв. метрів прилеглої території.
На залізничному вокзалі оглянуто 25,6 тис. кв. метрів площі будівлі та 4 тис. кв. метрів прилеглої території, евакуйовано 800 громадян.
"Під час ретельного обстеження школи та прилеглої території жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили", - вказали у поліції.
Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.
Нагадаємо, цієї ночі у столиці "мінували" залізничний вокзал.