Взрывчатки в аэропорту и на железнодорожном вокзале Харькова не нашли
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Сообщение о заминировании аэропорта и железнодорожного вокзала в Харькове оказались ложным. Во время проверки эвакуировали 800 граждан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Харьковской области.
Информация о закладке взрывчатки поступила в полицию 2 мая. На местах работали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, специалисты взрывотехнического управления полиции.
В аэропорту полицейские осмотрели 15 тыс. кв. метров площади здания и 12 тыс. кв. метров прилегающей территории.
На железнодорожном вокзале осмотрено 25,6 тыс. кв. метров площади здания и 4 тыс. кв. метров прилегающей территории, эвакуировано 800 граждан.
"Во время тщательного обследования школы и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - указали в полиции.
Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Напомним, этой ночью в столице "минировали" железнодорожный вокзал.