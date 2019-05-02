Взрывчатки в аэропорту и на железнодорожном вокзале Харькова не нашли

Информация о закладке взрывчатки поступила в полицию 2 мая. На местах работали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, специалисты взрывотехнического управления полиции.

В аэропорту полицейские осмотрели 15 тыс. кв. метров площади здания и 12 тыс. кв. метров прилегающей территории.

На железнодорожном вокзале осмотрено 25,6 тыс. кв. метров площади здания и 4 тыс. кв. метров прилегающей территории, эвакуировано 800 граждан.

"Во время тщательного обследования школы и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - указали в полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, этой ночью в столице "минировали" железнодорожный вокзал.