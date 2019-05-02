У Харкові замінували аеропорт і залізничний вокзал
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Сьогодні, 2 травня, до поліції Харкова надійшло повідомлення про замінування аеропорту та залізничного вокзалу. Проводиться евакуація громадян. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
“Інформація про закладення вибухівки у харківському аеропорту та залізничному вокзалі надійшла до поліції 2 травня близько 10:15. Проводиться огляд приміщень та прилеглої території”, — йдеться у повідомленні.
За адресою виїхали працівники слідчо-оперативних груп територіальних відділів поліції та фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян.
Нагадаємо, цієї ночі у столиці "мінували" залізничний вокзал.