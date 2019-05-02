Цієї ночі у столиці "мінували" залізничний вокзал
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У ніч на четвер, 2 травня, на Центральному залізничному вокзалі Києва провели евакуацію людей. Пасажирів і проводжаючих попросили терміново залишити приміщення. Це пов’язано з повідомленням, в якому говорилося про мінування вокзалу, передає УНН з посиланням на користувачів соцмереж.
Приблизно о 3:00 ночі правоохоронці отримали повідомлення про ймовірне мінування.
Пасажирів попросили покинути приміщення Центрального і Південного залізничних вокзалів, вхід в будівлі оточили. Біля дверей чергували правоохоронці. За попередніми даними невідомий повідомив про мінування вокзалу з телефону, розташованого недалеко від кінотеатру “Київ”. До будівлі кінотеатру попрямували екіпажі патрульної поліції, щоб затримати ймовірного “мінера”.
“На місце прибули рятувальники і вибухотехніки, які займаються пошуком можливих вибухонебезпечних речовин. Також на місці чергувала карета швидкої допомоги. Підземні виходи на перони продовжували працювати, і саме туди перенаправляли всіх пасажирів. Рух поїздів не затримували. Близько 4:00 за результатами перевірки правоохоронці не виявили вибухових речовин на території Центрального вокзалу”, — повідомили очевидці.
Нагадуємо, в одному з районів столиці чоловік вдарив ножем поліцейського.