Этой ночью в столице "минировали" железнодорожный вокзал
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В ночь на четверг, 2 мая, на Центральном железнодорожном вокзале Киева провели эвакуацию людей. Пассажиров и провожающих попросили срочно покинуть помещение. Это связано с сообщением, в котором говорилось о минировании вокзала, передает УНН со ссылкой на пользователей соцсетей.
Примерно в 3:00 ночи правоохранители получили сообщение о возможном минировании.
Пассажиров попросили покинуть помещения Центрального и Южного железнодорожных вокзалов, вход в здания оцепили. Возле дверей дежурили правоохранители. По предварительным данным неизвестный сообщил о минировании вокзала с телефона, расположенного недалеко от кинотеатра “Киев”. К зданию кинотеатра направились экипажи патрульной полиции, чтобы задержать предполагаемого “минера”.
“На место прибыли спасатели и взрывотехники, которые занимаются поиском возможных взрывоопасных веществ. Также на месте дежурила карета скорой помощи. Подземные выходы на перроны продолжали работать, и именно туда перенаправляли всех пассажиров. Движение поездов не задерживали. Около 4:00 по результатам проверки правоохранители не обнаружили взрывчатых веществ на территории Центрального вокзала”, — сообщили очевидцы.
Напоминаем, в одном из районов столицы мужчина ударил ножом полицейского.