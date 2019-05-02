Этой ночью в столице "минировали" железнодорожный вокзал

Примерно в 3:00 ночи правоохранители получили сообщение о возможном минировании.

Пассажиров попросили покинуть помещения Центрального и Южного железнодорожных вокзалов, вход в здания оцепили. Возле дверей дежурили правоохранители. По предварительным данным неизвестный сообщил о минировании вокзала с телефона, расположенного недалеко от кинотеатра “Киев”. К зданию кинотеатра направились экипажи патрульной полиции, чтобы задержать предполагаемого “минера”.

“На место прибыли спасатели и взрывотехники, которые занимаются поиском возможных взрывоопасных веществ. Также на месте дежурила карета скорой помощи. Подземные выходы на перроны продолжали работать, и именно туда перенаправляли всех пассажиров. Движение поездов не задерживали. Около 4:00 по результатам проверки правоохранители не обнаружили взрывчатых веществ на территории Центрального вокзала”, — сообщили очевидцы.

Напоминаем, в одном из районов столицы мужчина ударил ножом полицейского.