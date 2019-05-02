В Харькове заминировали аэропорт и железнодорожный вокзал
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Сегодня, 2 мая, в полицию Харькова поступило сообщение о заминировании аэропорта и железнодорожного вокзала. Проводится эвакуация граждан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Информация о закладке взрывчатки в харьковском аэропорту и железнодорожном вокзале поступила в полицию 2 мая, около 10:15. Проводится осмотр помещений и прилегающей территории", - говорится в сообщении.
По адресу выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.
Напомним, этой ночью в столице "минировали" железнодорожный вокзал.