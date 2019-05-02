В Харькове заминировали аэропорт и железнодорожный вокзал

КИЕВ. 2 мая. УНН. Сегодня, 2 мая, в полицию Харькова поступило сообщение о заминировании аэропорта и железнодорожного вокзала. Проводится эвакуация граждан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.